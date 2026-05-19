Pescara al Festival dell’Economia di Trento | Masci al confronto con i sindaci di Roma Milano Trento e Treviso
Pescara parteciperà al Festival dell’Economia di Trento, un evento di rilievo nazionale che si concentra su temi legati all’economia, alla società e alle istituzioni. L’appuntamento, promosso dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing, vede la presenza di vari sindaci delle principali città italiane, tra cui Roma, Milano, Trento e Treviso. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche il sindaco di Pescara, che si confronterà con gli altri rappresentanti comunali su questioni di interesse pubblico e sviluppo locale.
Anche Pescara sarà protagonista al Festival dell’Economia di Trento, uno dei principali appuntamenti nazionali dedicati ai temi economici, sociali e istituzionali, organizzato dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing. L’edizione 2026, in programma da domani, mercoledì 20 maggio, al 24. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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