Pescara al Festival dell’Economia di Trento | Masci al confronto con i sindaci di Roma Milano Trento e Treviso

Pescara parteciperà al Festival dell’Economia di Trento, un evento di rilievo nazionale che si concentra su temi legati all’economia, alla società e alle istituzioni. L’appuntamento, promosso dal Gruppo Il Sole 24 Ore e Trentino Marketing, vede la presenza di vari sindaci delle principali città italiane, tra cui Roma, Milano, Trento e Treviso. Tra i protagonisti dell’evento ci sarà anche il sindaco di Pescara, che si confronterà con gli altri rappresentanti comunali su questioni di interesse pubblico e sviluppo locale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui