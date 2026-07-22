Una persona è morta nel pomeriggio a Ora, in provincia di Bolzano, dopo essere precipitata dalla parete del canyon del Rio Nero. L’allarme è stato ricevuto dalla centrale operativa 112 e il Soccorso alpino Bassa Atesina è intervenuto sul luogo. La salma è stata recuperata e portata via. Non sono stati resi noti dettagli sull’identità della vittima o sulle circostanze della caduta.

Tragedia nel pomeriggio a Ora, in provincia di Bolzano, dove una persona è morta dopo essere precipitata dalla parete del canyon del Rio Nero. L’allarme è arrivato alla centrale operativa 112, che ha attivato la stazione del Soccorso alpino Bassa Atesina per intervenire nella zona. Sette tecnici del Soccorso alpino hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato e, una volta individuata la persona, hanno avviato le manovre di rianimazione. I tentativi di salvarle la vita sono proseguiti per circa trenta minuti, fino all’arrivo del medico d’urgenza trasportato dall’elicottero Pelikan 1. Il medico ha constatato il decesso. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il sanitario non ha potuto fare altro che constatare la morte della persona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Cade dalla parete del canyon del Rio Nero e muore: recuperata la salma a Ora

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