Un alpinista è morto questa mattina sulla parete Nord del Gran Paradiso dopo essere precipitato. I due compagni di cordata sono rimasti illesi. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto sul posto per il recupero della salma. La vittima aveva iniziato l'ascesa in mattinata, ma è caduta durante l'escursione. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incidente.

Un alpinista è morto dopo essere precipitato questa mattina sulla parete Nord del Gran Paradiso. Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto per il recupero della salma. I due compagni di cordata, illesi, sono stati recuperati in parete con verricello e condotti a valle e non hanno avuto bisogno di intervento sanitario. La salma è stata portata a Entreves. Le indagini e il riconoscimento sono affidate al Sagf di Entreves. Al momento non è nota l’identità dell’alpinista. Nell’immagine: foto d’archivio L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alpinista muore precipitando dalla parete Nord del Gran Paradiso: illesi i due compagni di cordata

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