Un uomo è caduto dal 12esimo piano di un palazzo nel quartiere Sakae di Nagoya e ha travolto una passante, che è deceduta. L'incidente è avvenuto nelle prime ore di domenica 19 luglio. L'uomo è sopravvissuto alla caduta.

È caduto dal 12esimo piano di un palazzo e ha travolto una passante. La donna è morta, lui è sopravvissuto. Siamo nel quartiere Sakae di Nagoya e i fatti risalgono alle prime ore di domenica 19 luglio. La storia la racconta People che riprende Japan Today. Shinsei Taguchi, 29 anni, è precipitato da un edificio di 12 piani ed è finito addosso a una passante, Houra Inaba, che si trovava sul marciapiede. Sia Inaba, 23 anni, che Taguchi sono stati trasportati in ospedale dopo l’incidente: la giovane è morta poche ore dopo a causa di uno shock emorragico. Taguchi è ancora “incosciente e in condizioni critiche”: al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cade dal 12esimo piano e travolge una passante: muore la ragazza, lui sopravvive

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