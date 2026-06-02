Un giovane di 22 anni è morto dopo essere caduto dal cofano di un’auto durante una serata tra amici in un’area residenziale di Roccafranca, nel Bresciano. L’incidente è avvenuto intorno alle 23 di lunedì in via Michelangelo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le cause della caduta.

Una serata tra amici è finita in tragedia a Roccafranca, nel Bresciano. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di lunedì, intorno alle 23, in via Michelangelo, in un’area residenziale. Secondo i primi accertamenti, un giovane sarebbe precipitato dal cofano di un’auto durante un comportamento ritenuto rischioso e ora al centro delle verifiche. Incidente a Roccafranca: la ricostruzione della caduta dal cofano. Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, il 22enne si sarebbe tenuto al cofano di una Dacia Duster condotta da un amico che lo stava accompagnando verso casa. Nel corso del tragitto avrebbe perso la presa, cadendo sull’asfalto e riportando un trauma alla testa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Cade dal cofano dell’auto e muore a 22 anni: tragedia durante una serata tra amici. Proprio lui

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Si aggrappa al cofano dellauto dellamico, cade e muore a 23 anni

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Cade dal cofano dell'auto per un tragico gioco con gli amici: morto a 22 anni x.com

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