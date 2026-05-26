Viminale funzionario degli Interni cade dal quarto piano e muore | una tragica ipotesi

Da liberoquotidiano.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un funzionario degli Interni è morto questa mattina cadendo dal quarto piano del Viminale. La vittima è precipitata dalla tromba delle scale e ha perso la vita sul colpo. La polizia ha avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun altro coinvolto. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento.

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Choc al Viminale, dove questa mattina un dipendente è precipitato dalla tromba delle scale dal quarto piano ed è morto. L'uomo, circa 60 anni, era arrivato regolarmente in ufficio, quando per motivi ancora da accertare intorno alle 9.30 è caduto nel vuoto. Sul posto la polizia. La salma dell'uomo è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia. Il 59enne era un funzionario del Ministero dell'Interno. Sul caso indaga la polizia, che segue l' ipotesi suicidio, ma al momento non sono chiari i motivi del gesto e non si esclude una tragica fatalità. Il tutto è accaduto sotto gli occhi di diversi testimoni, rimasti sconvolti dal gesto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

viminale funzionario degli interni cade dal quarto piano e muore una tragica ipotesi
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