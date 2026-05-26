Viminale funzionario degli Interni cade dal quarto piano e muore | una tragica ipotesi

Notizia in breve

Un funzionario degli Interni è morto questa mattina cadendo dal quarto piano del Viminale. La vittima è precipitata dalla tromba delle scale e ha perso la vita sul colpo. La polizia ha avviato indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessun altro coinvolto. La salma è stata rimossa e sono in corso accertamenti. La procura ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato al momento.