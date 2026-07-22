Dal 25 luglio fino a fine agosto, nei giorni di sabato, domenica e festivi, sarà attivo un servizio di bus navetta nel Parco dell’Adamello. Il servizio collega alcune località del parco e il costo a tratta è di due euro per ogni passeggero. Le corse sono programmate durante il periodo estivo e si protraggono fino alla fine di agosto.

Dal 25 luglio fino a fine agosto, il sabato, la domenica e i festivi, sarà possibile raggiungere alcune tra le più belle località del Parco dell’Adamello in bus navetta al costo, a tratta, di due euro a persona. Le biciclette, sulla linea che le trasporta, costeranno un euro e mezzo a corsa. Si partirà da Ponte di Legno per Temù e Malga Caldera, da Edolo per Sonico e la Val Malga, da Valle di Saviore a Malga Lincino e da Breno e Bienno a Passo di Crocedomini. I bus-navetta del Parco dell’Adamello sono nati per alleggerire il traffico automobilistico nelle settimane di maggiore afflusso in montagna e, allo stesso tempo, contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bus navetta nel Parco dell’Adamello

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