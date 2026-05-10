Una navetta si è fermata nel centro storico a causa di un guasto, bloccando la circolazione. Un'auto parcheggiata in modo non corretto ha impedito il passaggio, costringendo il conducente della navetta a compiere manovre per liberare la strada. La situazione ha causato disagi al traffico locale, mentre le operazioni di rimozione del mezzo sono proseguite per consentire il ripristino della viabilità.

? Punti chiave Come ha fatto un'auto in sosta a danneggiare la navetta?. Quali manovre ha dovuto compiere il conducente per liberare la strada?. Perché questo episodio mette in pericolo anche le ambulanze del 118?. Come reagiranno le autorità per evitare nuovi blocchi nel centro storico?.? In Breve Blocco tra via Carleni e via Geraldini causa guasto alla frizione della navetta.. Sosta irregolare ostacola anche mezzi della nettezza urbana e ambulanze del 118.. Polizia Locale e carroattrezzi intervengono per liberare i vicoli del centro storico.. Problemi logistici ricorrenti per i servizi essenziali nel cuore del borgo di Amelia.. Sabato mattina il centro storico di Amelia è rimasto paralizzato tra via Carleni e via Geraldini a causa di un’auto parcheggiata in modo improprio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Amelia, navetta guasta nel centro storico: sosta errata blocca il bus

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