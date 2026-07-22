Burqa vietato a scuola passa la risoluzione | Il volto deve essere sempre riconoscibile
La Commissione Cultura della Camera ha approvato una risoluzione che rende obbligatorio il riconoscimento visivo nelle scuole. La decisione prevede il divieto di accesso agli istituti scolastici per chi indossa il burqa o abiti che coprono completamente il volto. La proposta è firmata da due deputate leghiste e mira a garantire che il volto sia sempre visibile agli ingressi delle scuole. La misura si applica a tutte le istituzioni educative.
La Commissione Cultura della Camera ha approvato una risoluzione a firma delle deputate leghiste Giovanna Miele e Giorgia Latini che punta a rendere vincolante il divieto d'accesso negli istituti scolastici per chiunque indossi il burqa o indumenti simili che coprano integralmente il volto. L'atto approvato a Montecitorio chiede al governo un intervento diretto nei plessi di ogni ordine e grado per garantire la riconoscibilità visiva immediata di chiunque entri nelle scuole, richiamando l'applicazione tassativa delle norme di pubblica sicurezza. La questione della copertura del volto viene posta al centro dell'iniziativa come requisito imprescindibile di trasparenza, incolumità e rispetto del quadro normativo generale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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