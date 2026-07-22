Burqa vietato a scuola passa la risoluzione | Il volto deve essere sempre riconoscibile

Notizia in breve

La Commissione Cultura della Camera ha approvato una risoluzione che rende obbligatorio il riconoscimento visivo nelle scuole. La decisione prevede il divieto di accesso agli istituti scolastici per chi indossa il burqa o abiti che coprono completamente il volto. La proposta è firmata da due deputate leghiste e mira a garantire che il volto sia sempre visibile agli ingressi delle scuole. La misura si applica a tutte le istituzioni educative.