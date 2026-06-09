Stamattina alle 10 si tiene a Palazzo Pubblico l’evento dedicato agli 80 anni di voto, con il titolo “Siena 1946-2026, 80 anni di voto. Il ritorno alle urne e la rinascita della democrazia”. Durante l’incontro, Davide Ciacci ha affermato che “la mia porta è sempre aperta” e ha sottolineato che “il politico deve essere credibile”.

Siena "1946-2026, 80 anni di voto. Il ritorno alle urne e la rinascita della democrazia". E’ il titolo dell’evento che s terrà stamani, a partire dalle 10, a Palazzo Pubblico. Anima di questo appuntamento è Davide Ciacci presidente del consiglio comunale di Siena. Qual è il messaggio che vuole dare con questo evento? "E’ importante dare risalto alle persone che rappresentiamo, in un momento in cui c’è ostracismo verso il voto, tranne che, come è successo per il referendum sulla giustizia, a Siena ha votato il 71% degli aventi diritto. La sfida della politica è rappresentare i cittadini intercettando i loro bisogni. La politica non è per tutti è complessa, è difficile. Siena ha una buona tradizione di rappresentanza anche civica, i partiti sono rappresentati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida di Davide Ciacci: "La mia porta è sempre aperta. Il politico deve essere credibile"

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