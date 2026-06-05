Una panchina rossa è stata installata in una scuola come simbolo di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Non si tratta di un semplice elemento di arredo, ma di un segnale visibile rivolto a studenti, insegnanti e famiglie, con l’obiettivo di incoraggiare la denuncia e la consapevolezza. L’installazione mira a mantenere vivo il ricordo e a promuovere un messaggio di attenzione quotidiana su questo tema.

Non un semplice elemento di arredo, ma un simbolo destinato a parlare ogni giorno a studenti, docenti e famiglie. È stata inaugurata ieri mattina all’ingresso della scuola secondaria di primo grado Spezzaferri una panchina rossa contro la violenza sulle donne, realizzata nell’ambito di un percorso di sensibilizzazione promosso dall’istituto con l’associazione Alaus. La cerimonia si è aperta con una marea di palloncini rosa sventolati dagli studenti, seguita dagli interventi delle autorità e dallo svelamento della panchina, affidato a due studenti della 2C. "La panchina non deve passare inosservata – ha affermato la dirigente scolastica Carmela Riganò –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Panchina rossa a scuola: "Deve essere un monito a denunciare sempre"

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