Buongiorno operato | lungo stop ecco quanto tempo può saltare

Da spazionapoli.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Buongiorno non prenderà parte alla prima parte del campionato a causa di un intervento al menisco del ginocchio destro. Il recupero è stimato in circa tre mesi, influendo sulla rosa del Napoli.

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Alessandro Buongiorno salterà la prima parte del campionato dopo l’intervento al menisco del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati sono di circa tre mesi, con conseguenze pesanti per il Napoli di Allegri. Buongiorno operato: tre mesi di stop inevitabile?. L’infortunio al menisco mediale del ginocchio destro costringe il difensore centrale a un lungo periodo di assenza. Secondo quanto riferisce il giornalista Luca Di Leonardo attraverso 1 Station Radio, i tempi saranno piuttosto lunghi: si parla di circa tre mesi. “ I tempi saranno piuttosto lunghi: si parla di circa tre mesi. Buongiorno già nella scorsa stagione aveva avuto diversi problemi fisici e quest’anno, con Allegri, doveva essere quello del rilancio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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