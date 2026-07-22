Alessandro Buongiorno salterà la prima parte del campionato dopo l’intervento al menisco del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati sono di circa tre mesi, con conseguenze pesanti per il Napoli di Allegri. Buongiorno operato: tre mesi di stop inevitabile?. L’infortunio al menisco mediale del ginocchio destro costringe il difensore centrale a un lungo periodo di assenza. Secondo quanto riferisce il giornalista Luca Di Leonardo attraverso 1 Station Radio, i tempi saranno piuttosto lunghi: si parla di circa tre mesi. “ I tempi saranno piuttosto lunghi: si parla di circa tre mesi. Buongiorno già nella scorsa stagione aveva avuto diversi problemi fisici e quest’anno, con Allegri, doveva essere quello del rilancio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Buongiorno operato: lungo stop, ecco quanto tempo può saltare

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Corriere dello Sport: “Napoli, Buongiorno sarà operato: stop di 3-4 mesi, Allegri perde un pilastro della difesa”Il difensore del Napoli sarà sottoposto a intervento chirurgico e resterà fuori dal campo tra i tre e i quattro mesi.

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