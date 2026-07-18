Il difensore del Napoli ha saltato il ritiro a Dimaro per accertamenti al ginocchio destro. Potrebbe essere fuori fino a ottobre se dovesse essere necessario un intervento chirurgico. I tempi di recupero sono ancora da definire.

Alessandro Buongiorno salta il ritiro del Napoli a Dimaro per accertamenti al ginocchio destro: il difensore potrebbe fermarsi fino a ottobre qualora fosse necessario l’intervento chirurgico. Buongiorno e il ginocchio: gli esami rivelano un problema serio. Gli azzurri hanno iniziato la preparazione estiva senza uno dei pilastri della difesa. Buongiorno ha già completato indagini diagnostiche che hanno evidenziato la necessità di un consulto specialistico per stabilire se ricorrere all’operazione al ginocchio destro. Come rivela il Corriere dello Sport, nella peggiore delle ipotesi il centrale potrebbe restare fuori fino a ottobre, uno stop che inciderebbe pesantemente sui piani della nuova gestione tecnica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Infortunio Buongiorno, spuntano i tempi di recupero: rischio lungo stop!

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