Alessandro Buongiorno non ha partecipato alla preparazione estiva del Napoli a causa di un intervento chirurgico al ginocchio. L’ex medico della Nazionale, Enrico Castellacci, ha commentato che i tempi di recupero potrebbero essere superiori a tre mesi e ha indicato che ci potrebbero essere complicazioni più serie rispetto a una semplice pausa di tre mesi. Nessun altro dettaglio sulle procedure o sulle condizioni del giocatore è stato fornito.

Alessandro Buongiorno salta la preparazione estiva del Napoli per l’intervento chirurgico al ginocchio. L’ex medico della Nazionale Enrico Castellacci analizza i tempi di recupero e le possibili complicazioni del difensore. Buongiorno, l’intervento di giugno che preoccupa. L’operazione eseguita durante la pausa estiva non è una semplice asportazione di cisti. Castellacci lo sottolinea con chiarezza: “A giugno si è tolto una cisti al ginocchio? Qualcosa vuol dire. Se si parla di 2-3 mesi di stop, non si tratta di un intervento minore. Una lesione meniscale isolata richiede uno o massimo quarantacinque giorni. Quando i tempi si dilatano verso i due-tre mesi, il quadro clinico diventa più complesso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Buongiorno ko, Castellacci: “Tre mesi di stop? C’è qualcosa di più serio. Dopo la prima operazione…”

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