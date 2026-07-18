Il difensore del Napoli è stato escluso dal campo per almeno tre mesi a causa di un infortunio al ginocchio. La perdita si è verificata subito dopo aver saltato l’ultima partita di campionato, che aveva saltato per problemi alla stessa articolazione. La società ha comunicato che il giocatore dovrà rimanere fuori dal campo per un periodo di almeno tre mesi, a causa di un infortunio che coinvolge lo staff medico del club.

Buongiorno aveva saltato l’ultima di campionato per problemi al ginocchio. Il Napoli ha perso subito Alessandro Buongiorno. E lo ha perso almeno per tre mesi. Almeno, perché questa è la più ottimistica delle previsioni fatte dalla Gazzetta. Potrebbe anche operarsi al ginocchio destro e quindi i tempi sarebbero più lunghi. Altrimenti optare per la cosiddetta terapia conservativa per questo fastidio al ginocchio destro che lo tormenta dalla fine del campionato: saltò l’ultima di campionato. Imperdonabile il ritardo del Napoli nel comprendere la gravità della situazione. Segno che qualcosa non va a livello medico. O ra il Napoli ha cambiato medico sociale: via Canonico, dentro il suo vice Gennaro De Luca: il metodo quindi è rimasto lo stesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Buongiorno, nella migliore delle ipotesi tre mesi di stop. Il Napoli ha un problema con lo staff medico

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