Repubblica | Buongiorno deve operarsi menisco ko stop di 3 mesi Opzione Gatti sul mercato
Il Napoli ha annunciato che Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento al menisco e resterà fuori dal campo per circa tre mesi. La squadra dovrà fare a meno del difensore per un infortunio che si è verificato recentemente. Nel frattempo, si valuta un’eventuale opportunità di mercato con l’inserimento di un nuovo giocatore. La rosa del Napoli dovrà affrontare un periodo senza uno dei suoi elementi chiave.
L’emergenza infortuni continua a colpire il Napoli, che dovrà rinunciare ad Alessandro Buongiorno per un lungo periodo. la Repubblica Napoli racconta che il club ha ufficializzato la necessità dell’intervento chirurgico al ginocchio destro del difensore dopo il consulto specialistico sostenuto a Barcellona con il professor Ramon Cugat, uno dei massimi esperti in ortopedia. Una notizia che rappresenta un duro colpo per Massimiliano Allegri, costretto a rinunciare fin dall’inizio della stagione a uno dei pilastri della propria retroguardia. Secondo la Repubblica Napoli, gli esami hanno evidenziato la necessità di procedere con la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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Buongiorno senza pace: intervento chirurgico, 3 mesi di stop e addio ritiro. E sul mercato...Un calciatore dovrà sottoporsi a intervento al ginocchio destro per riparare la radice del menisco mediale.