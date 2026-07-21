Repubblica | Buongiorno deve operarsi menisco ko stop di 3 mesi Opzione Gatti sul mercato

Notizia in breve

Il Napoli ha annunciato che Alessandro Buongiorno dovrà sottoporsi a un intervento al menisco e resterà fuori dal campo per circa tre mesi. La squadra dovrà fare a meno del difensore per un infortunio che si è verificato recentemente. Nel frattempo, si valuta un’eventuale opportunità di mercato con l’inserimento di un nuovo giocatore. La rosa del Napoli dovrà affrontare un periodo senza uno dei suoi elementi chiave.