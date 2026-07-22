Il presidente del CONI ha espresso preferenza per un commissario tecnico italiano, criticando la possibilità di scegliere allenatori stranieri. Ha sottolineato la necessità di valorizzare i tecnici italiani e ha messo in discussione la scelta di tagliare fuori i nostri allenatori. La proposta di candidatura di Giovanni Malagò come possibile guida del massimo ente sportivo è stata difesa, senza ulteriori dettagli sulle altre opzioni.

Il presidente del CONI Buonfiglio preferisce un commissario tecnico italiano e difende la candidatura di Giovanni Malagò alla guida della Federcalcio. Il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha affrontato diversi temi legati al futuro del calcio italiano, soffermandosi sia sulla scelta del prossimo commissario tecnico della Nazionale sia sulla possibile guida della FIGC. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A In merito all’ipotesi di affidare la panchina azzurra a Pep Guardiola, Buonfiglio ha espresso una posizione chiara, sottolineando l’importanza di valorizzare gli allenatori italiani: «La stragrande maggioranza dei nostri allenatori di serie A è italiana: è con loro che si dovrà confrontare il ct. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Buonfiglio consiglia Malagò: «No a CT stranieri. Perché tagliare fuori i nostri allenatori?»

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