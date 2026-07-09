Nel Salone d’Onore del CONI sono state consegnate due lauree honoris causa dall’ACS-ASOMI College of Sciences. Le riconoscenze sono state assegnate a due figure di spicco nel mondo dello sport e della comunicazione sportiva. La cerimonia si è svolta a Roma, con la presenza di rappresentanti dell’università e del settore sportivo. La consegna ha riguardato personalità di rilievo nel campo, senza ulteriori dettagli sui nomi o le motivazioni.

Roma, 9 lug. (askanews) - Il prestigioso ateneo internazionale ACS-ASOMI College of Sciences ha conferito a Roma, nel Salone d'Onore del CONI, le lauree honoris causa a personalità di primo piano dello sport e della comunicazione sportiva. Tra i principali riconoscimenti figurano quelli attribuiti al Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, al neo-presidente della FIGC e membro CIO Giovanni Malagò e a Ivo Ferriani, per il contributo offerto alla governance e alle relazioni internazionali dello sport. I titoli accademici sono stati conferiti anche al Presidente IWF Mohammed Jalood Al Shammari, agli atleti Giovanni De Carolis e Andrea Presti, e al giornalista e media strategist Gianluca Meola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Coni, conferite lauree honoris causa a Buonfiglio e Malagò

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