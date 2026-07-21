Italia perché Maldini e Malagò stanno cercando di convicere Guardiola a diventare ct

Da panorama.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Paolo Maldini e Leonardo sono volati a Barcellona per incontrare Pep Guardiola e tentare di convincerlo a diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale. La visita si inserisce in una strategia di dialogo, senza una decisione immediata, e il risultato potrebbe non essere definitivo anche in caso di rifiuto. La proposta di un incarico sulla panchina nazionale è al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

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Il viaggio di Paolo Maldini e Leonardo a Barcellona per cercare di convincere Pep Guardiola a sedersi sulla panchina della nazionale, è una mossa in cui il risultato finale – che accetti o no la proposta – non è l’unica chiave di lettura. Le cronache raccontano che il tecnico catalano sia aperto a fare due chiacchiere con due pesi massimi del calcio mondiale, ma allo stesso tempo sia fermo nel proposito di prendersi un periodo sabbatico dopo aver chiuso il decennio al Manchester City e aver dichiarato a tutti la volontà di dedicarsi alla famiglia e ad altri progetti. Propositi certamente sinceri, ma è anche vero che certi discorsi bisogna farli per essere sicuri di non coltivare in futuro un rimpianto. 🔗 Leggi su Panorama.it

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