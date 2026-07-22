Buon onomastico Maddalena oggi 22 luglio | immagini di auguri da condividere

Oggi, 22 luglio, si celebra Santa Maria Maddalena, conosciuta anche come Maria di Magdala. È una delle figure più importanti tra i seguaci di Gesù secondo il Nuovo Testamento. In questa giornata, sono diffuse immagini di auguri e messaggi di buon onomastico dedicati a chi porta il nome Maddalena. La ricorrenza è riconosciuta come onomastico e viene festeggiata in molte comunità.

Si festeggia oggi 22 luglio Santa Maria Maddalena, detta anche Maria di Magdala ed una tra le più importanti seguaci di Gesù secondo il Nuovo Testamento. Viene descritta come la cugina di Gesù Cristo e fu tra le poche devote del Messia ad assistere alla sua crocifissione e la prima ad annunciare la resurrezione. Maria Maddalena fu tra le poche devote ad assistere alla crocifissione di Gesù. Significato del nome. Dibattuto l’origine del soprannome Maddalena che secondo alcuni è strettamente collegata con Magdala, la città di provenienza della donna. Per altri, invece, ha una valenza simbolica, derivante dal termine ebraicoaramaico migdai ovvero torre, per sottolineare l’importanza della Santa all’interno della comunità dei discepoli di Gesù. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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