Buon onomastico Federico oggi 18 luglio | immagini di auguri da condividere
Oggi, 18 luglio, si celebra San Federico di Utrecht, vescovo di Utrecht dall’820 fino al 883. Nipote del re dei Frisi Radbodo, morì il 18 luglio sull’Isola di Walcheren. È tradizione inviare auguri di buon onomastico a chi porta il suo nome.
Oggi, 18 luglio, si festeggia San Federico di Utrecht. Nipote del re dei Frisi Radbodo, è stato vescovo di Utrecht dall’820 fino alla morte, avvenuta il 18 luglio 883 sull’Isola di Walcheren. Venerato come santo della Chiesa cattolica. Fu nominato vescovo di Utrecht nell’820, si occupò dell’evangelizzazione dei Frisi. Ordinato sacerdote nella diocesi di Utrecht, si occupò completamente dell’evangelizzazione dei Frisi della quale incaricò S. Odulfo che divenne il suo biografo. Succede nell’episcopato al Vescovo Ricfrido. Negli anni divenne anche ascoltato consigliere dell’imperatore Ludovico il Pio. Morte San Federico, la vendetta dell’imperatrice Giuditta di Baviera. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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