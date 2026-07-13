Buon onomastico Enrico oggi 13 luglio | immagini di auguri da condividere

Il 13 luglio si celebra il santo Enrico, ultimo della famiglia degli Ottoni. Fu imperatore del Sacro Romano Impero, d’Italia e duca di Baviera. È tradizione condividere immagini di auguri in questa giornata.

Si festeggia oggi 13 luglio Enrico il Santo. L’ultimo esponente della famiglia degli Ottoni fu imperatore del Sacro Romano Impero, d’Italia e duca di Baviera. Anche la moglie, Cunegond a, è stata canonizzata dalla chiesa cattolica. Enrico il Santo, fu imperatore del Sacro Romano Impero e re d’Italia. Figlio del duca, Enrico II, duca di Baviera e di Gisella di Borgogna, da ragazzo visse a Hildesheim con il fratello Bruno. Entrambi furono educati alla fede cristiana da San Volfango, vescovo di Ratisbona. L’ imperatore Ottone II si occupò della sua educazione dopo aver esiliato il ribelle cugino e padre di Enrico. L’intento era quel di avviarlo alla carriera ecclesiastica per impedergli di partecipare al governo imperiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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