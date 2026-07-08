Il cantante è stato fatto scendere da un volo Ryanair che doveva collegare Brindisi a Orio al Serio. Durante il viaggio, ha avuto un alterco con il personale di bordo, che ha portato all'intervento del personale di sicurezza. Entrambi sono stati accompagnati fuori dall’aereo e scortati dal personale di sicurezza dell’aeroporto pugliese.

Francesco Renga è stato fatto scendere da un volo Ryanair che domenica doveva portarlo da Brindisi a Orio al Serio. Il cantante, vincitore a Sanremo nel 2005, è stato scortato fuori dal velivolo, insieme al suo accompagnatore, dal personale di sicurezza dell'aeroporto pugliese. Il video ripreso da un passeggero, in cui si vede Francesco Renga discutere con alcune persone in testa all'aereo e poi mentre viene fatto scendere dal volo, è diventato virale nelle ultime ore, ripreso da vari utenti, rimbalzando tra reel e storie su Instagram. Al momento il cantante non ha pubblicato nulla sui social, limitandosi a condividere su Instagram la locandina del suo tour. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Francesco Renga litiga con il personale di bordo e viene fatto scendere dall'aereo

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