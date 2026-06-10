Lunedì sera a Polverigi, in zona Rustico, due auto si sono scontrate frontalmente. Un agricoltore di 60 anni è morto sul colpo, mentre un uomo di 25 anni è rimasto grave. L’incidente è avvenuto poco dopo che l’uomo aveva piantato dei pomodori, salutato la moglie e salito in auto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvare il conducente più anziano.

POLVERIGI - Ha avuto conseguenze tragiche l’incidente avvenuto lunedì sera a Polverigi. Nel frontale tra due auto, in zona Rustico, ha perso la vita un agricoltore osimano in pensione, Gino Giuliodori: avrebbe compiuto 87 anni ad agosto. Grave il ragazzo di 25 anni di Polverigi (A. P.) alla guida dell’altra auto. La ricostruzione Il drammatico schianto è avvenuto attorno alle 20,45 sulla strada che collega Polverigi a Santa Maria Nuova. La Grande Punto condotta da Giuliodori, da poco partito da Rustico per tornare ad Osimo, e l’Audi A3 dal 25enne si sono scontrate frontalmente. Il violento impatto ha scaraventato la Fiat dell’anziano fuori... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Polverigi, pianta pomodori poi saluta la moglie e sale in auto. Poco dopo lo scontro frontale: muore Gino Giuliodori, grave un 25enne

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