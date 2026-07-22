Bruni | assolutamente infondate le notizie su Rupnik valutazione ancora in corso
Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede ha dichiarato che le notizie riguardanti Rupnik sono prive di fondamento. Ha specificato che la valutazione sulla questione è ancora in corso e che si sta esaminando la documentazione proveniente dalle diocesi coinvolte, dai gesuiti e dagli interessati. Ha inoltre precisato che anche i media stanno contribuendo alla raccolta di informazioni, ma senza fornire ulteriori dettagli o conclusioni definitive.
Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, si è espresso “in merito ad alcune informazioni comparse sui media nei giorni scorsi”, spiegando che è ancora in fase di esame “la documentazione proveniente dalle diocesi coinvolte, dai gesuiti, dagli interessati e a mezzo stampa”. Il Diritto Canonico giudica e commina “pene per quanto concerne la vita interna alla Chiesa”, l’ex religioso rimane “soggetto alla legislazione dei paesi in cui eventuali reati fossero stati commessi” . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
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