Bruni | assolutamente infondate le notizie su Rupnik valutazione ancora in corso

Notizia in breve

Il direttore della Sala Stampa della Santa Sede ha dichiarato che le notizie riguardanti Rupnik sono prive di fondamento. Ha specificato che la valutazione sulla questione è ancora in corso e che si sta esaminando la documentazione proveniente dalle diocesi coinvolte, dai gesuiti e dagli interessati. Ha inoltre precisato che anche i media stanno contribuendo alla raccolta di informazioni, ma senza fornire ulteriori dettagli o conclusioni definitive.