Caso Rupnik Vaticano | Nessuna decisione presa processo ancora in corso

Notizia in breve

Il Vaticano ha confermato che il procedimento canonico contro Marko Ivan Rupnik è ancora in corso e che non sono state prese decisioni definitive. Le indiscrezioni circolate recentemente, secondo cui sarebbe stato deciso il suo allontanamento, sono state smentite. Il processo riguarda accuse di abusi psicologici e sessuali avanzate da alcune religiose. Il Vaticano ha precisato che la vicenda è ancora in fase di valutazione e che non ci sono aggiornamenti ufficiali al momento.