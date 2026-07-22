Caso Rupnik Vaticano | Nessuna decisione presa processo ancora in corso
Il Vaticano ha confermato che il procedimento canonico contro Marko Ivan Rupnik è ancora in corso e che non sono state prese decisioni definitive. Le indiscrezioni circolate recentemente, secondo cui sarebbe stato deciso il suo allontanamento, sono state smentite. Il processo riguarda accuse di abusi psicologici e sessuali avanzate da alcune religiose. Il Vaticano ha precisato che la vicenda è ancora in fase di valutazione e che non ci sono aggiornamenti ufficiali al momento.
Il Vaticano smentisce le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sul procedimento canonico a carico di Marko Ivan Rupnik, accusato da alcune religiose di abusi psicologici e sessuali. Con una nota, la Sala Stampa della Santa Sede precisa che il collegio incaricato di esaminare il caso non ha ancora assunto alcuna decisione e che la valutazione è tuttora in corso. L’obiettivo, sottolinea il Vaticano, è garantire il corretto svolgimento del processo ed evitare la diffusione di informazioni che possano compromettere il procedimento o arrecare ulteriore sofferenza alle persone coinvolte. La smentita della Santa Sede. La Sala Stampa della Santa Sede ribadisce che “le notizie circa una qualsiasi deliberazione da parte dei giudici che seguono il caso del Rev. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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