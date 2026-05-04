Il ministro della giustizia ha citato un giornalista per aver definito infondate alcune notizie relative al caso della grazia concessa a Nicole Minetti, sostenendo che tali affermazioni avrebbero arrecato danno d’immagine. Nel frattempo, continuano le discussioni sul caso e sulle ricostruzioni riguardanti le proprietà del compagno dell'ex consigliera regionale, un imprenditore con attività in Uruguay. La vicenda ha suscitato reazioni e polemiche nel settore mediatico e politico.

Non si placano le polemiche e gli strascichi del caso della grazia a Nicole Minetti e sulle ricostruzioni giornalistiche sul contesto delle proprietà del suo compagno, l'imprenditore Giuseppe Cipriani, in Uruguay. Il ministro della giustizia Carlo Nordio vorrebbe andare in tribunale dopo le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci, che ospite a Cartabianca aveva parlato di una testimonianza in via di verifica secondo cui il Guardasigilli nel corso dei un suo viaggio istituzionale in Uruguay avrebbe fatto visita alla tenuta di Cipriani: "Come ho detto anche in trasmissione è una pista che stiamo seguendo, non ho dato una notizia", ha precisato poi il conduttore di Report.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nordio cita Ranucci sul caso Minetti. "Notizie infondate: danno d'immagine"

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