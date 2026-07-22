In piena mattinata, un uomo ha acceso un ombrellone e lo ha usato come coperta davanti ai bagnanti, provocando tensione. La scena si è svolta davanti a uno chalet del lungomare nord, richiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il comportamento ha attirato l’attenzione dei presenti. La polizia ha poi gestito la situazione e ha preso i provvedimenti necessari.

Un gesto incomprensibile, compiuto in piena mattinata davanti ai bagnanti, ha trasformato uno chalet del lungomare nord in teatro di momenti di tensione, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine. L’episodio, avvenuto intorno alle 8.30 di ieri, ha destato preoccupazione tra clienti e operatori balneari, già alle prese con una stagione segnata da episodi di degrado e piccoli atti vandalici. Secondo quanto ricostruito, un uomo si sarebbe introdotto nello chalet e avrebbe danneggiato, con un accendino, il telo di un ombrellone, allo scopo di ricavarsi un riparo dal sole utilizzato poi come ’coperta’ sdraiatosi su un lettino. La scena non è passata inosservata ai presenti, che hanno immediatamente allertato il titolare dello chalet. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Brucia un ombrellone e lo usa come coperta: interviene la polizia

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