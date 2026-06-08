A Montesilvano, un uomo ha accusato un malore mentre era sotto l’ombrellone nello stabilimento La Vela. Il bagnino, intervenuto immediatamente, ha assistito e soccorso l’uomo. I presenti hanno dato l’allarme, e le manovre del bagnino hanno permesso di anticipare l’arrivo del personale sanitario. L’uomo è stato poi trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti.

Pescara - L’episodio è avvenuto nello stabilimento La Vela: l’allarme dei presenti e le manovre del bagnino hanno anticipato l’arrivo del 118 e il trasferimento in ospedale. Attimi di forte apprensione nel pomeriggio di ieri a Montesilvano, dove un uomo di circa sessant’anni è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in spiaggia. L’episodio si è verificato intorno alle 18 nello stabilimento balneare La Vela, lungo via Aldo Moro, in un momento di normale frequentazione del litorale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo era seduto sotto l’ombrellone e stava giocando a carte quando si è sentito male. La scena è stata notata da alcuni presenti, che hanno immediatamente richiamato l’attenzione del personale dello stabilimento e fatto partire la richiesta di aiuto. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Paura a Montesilvano: malore sotto l’ombrellone, bagnino interviene e salva l’uomo subito

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