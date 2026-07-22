Bremer dice no al Galatasaray ma la porta resta socchiusa | la Juventus già pensa ai sostituti
Il Galatasaray ha offerto a Gleison Bremer 8 milioni di euro netti all’anno, ma il difensore brasiliano ha rifiutato. La trattativa tra le due parti non si è conclusa e la porta resta aperta. La Juventus sta già valutando possibili alternative in vista di una cessione o di un cambio di scenario. Finora, nessun accordo è stato raggiunto e il giocatore ha deciso di non accettare l’offerta del club turco.
Il primo affondo non è bastato, ma la trattativa resta viva. Il Galatasaray ha messo sul tavolo per Gleison Bremer un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione, un’offerta sfarzosa che il difensore brasiliano classe 1997 ha rifiutato. Il no, però, non è stato secco: Bremer avrebbe comunque dimostrato interesse verso l’operazione, lasciando socchiusa una porta che la Juventus osserva con attenzione. Un giocatore non incedibile. Il punto di partenza, in questa vicenda, è che Bremer non rientra tra gli intoccabili del progetto bianconero. La Juventus sta portando avanti un rinnovamento profondo del reparto difensivo, e questo rende il centrale brasiliano un nome cedibile qualora dal Galatasaray dovesse arrivare un rilancio più convincente rispetto alla prima proposta. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
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