Bremer dice no al Galatasaray ma la porta resta socchiusa | la Juventus già pensa ai sostituti

Notizia in breve

Il Galatasaray ha offerto a Gleison Bremer 8 milioni di euro netti all’anno, ma il difensore brasiliano ha rifiutato. La trattativa tra le due parti non si è conclusa e la porta resta aperta. La Juventus sta già valutando possibili alternative in vista di una cessione o di un cambio di scenario. Finora, nessun accordo è stato raggiunto e il giocatore ha deciso di non accettare l’offerta del club turco.