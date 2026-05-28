La Juventus valuta un possibile scambio tra il difensore brasiliano e Kim Min-jae del Bayern Monaco. La trattativa sarebbe condizionata da alcune condizioni, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. La Juventus avrebbe aperto alla cessione del giocatore, ma solo se si verificassero determinate richieste. La trattativa non è ancora ufficiale e resta in fase preliminare, con dettagli ancora da definire tra le parti coinvolte.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, il difensore brasiliano apre all’addio: la rivelazione della Gazzetta dello Sport sul possibile scambio con Kim Min-jae. Il futuro della retroguardia della Juventus potrebbe subire una clamorosa e improvvisa accelerazione nelle prossime settimane. Secondo quanto rivelato nelle ultime di calciomercato Juventus riportate da La Gazzetta dello Sport, Gleison Bremer sta iniziando seriamente a guardarsi intorno, pienamente consapevole del fatto che la dirigenza bianconera potrebbe decidere di sacrificarlo sull’altare del bilancio per finanziare la rifondazione della rosa. Il centrale brasiliano ha capito che la sua permanenza a Torino non è più certa e ha iniziato a valutare i primi sondaggi concreti arrivati da importanti palcoscenici internazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer al Bayern Monaco in cambio di Kim? Ora la Juventus ci pensa concretamente, ma a una condizione

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