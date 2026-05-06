Calciomercato Juventus Bremer in lista partenti? Comolli valuta i sostituti

Il calciomercato della Juventus si fa più intenso con la possibile partenza di Bremer, difensore brasiliano inserito tra i giocatori che potrebbero lasciare la squadra. Sebbene sia considerato un elemento chiave della linea difensiva, si valuta la possibilità di cederlo per finanziare operazioni di mercato in altri ruoli. Nel frattempo, la dirigenza sta esaminando eventuali sostituti, con l’obiettivo di rinforzare la rosa prima della chiusura della sessione estiva.

Gleison Bremer potrebbe dire addio alla Juventus. Il difensore brasiliano, infatti, nonostante sia un pilastro della difesa bianconera, potrebbe essere sacrificato per rinforzare altri reparti. A non convincere Spalletti sembrano essere l’età e le scarse qualità di impostazione del numero 3. Il 29enne brasiliano, inoltre, in un’intervista nelle scorse settimane, aveva mostrato un po’ di malcontento per via del suo desiderio e necessità di vincere immediatamente vista l’età. Per questi motivi, Comolli starebbe seguendo da vicino sia profili esperti che giovani in rampa di lancio per sostituire, eventualmente, l’ex Torino. Bremer-Juve: la possibile cessione e i nomi per rimpiazzarlo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

CALCIOMERCATO JUVE: mercato in FERMENTO

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