Calciomercato Juventus Bremer in lista partenti? Comolli valuta i sostituti

Da stilejuventus.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato della Juventus si fa più intenso con la possibile partenza di Bremer, difensore brasiliano inserito tra i giocatori che potrebbero lasciare la squadra. Sebbene sia considerato un elemento chiave della linea difensiva, si valuta la possibilità di cederlo per finanziare operazioni di mercato in altri ruoli. Nel frattempo, la dirigenza sta esaminando eventuali sostituti, con l’obiettivo di rinforzare la rosa prima della chiusura della sessione estiva.

Gleison Bremer potrebbe dire addio alla Juventus. Il difensore brasiliano, infatti, nonostante sia un pilastro della difesa bianconera, potrebbe essere sacrificato per rinforzare altri reparti. A non convincere Spalletti sembrano essere l’età e le scarse qualità di impostazione del numero 3. Il 29enne brasiliano, inoltre, in un’intervista nelle scorse settimane, aveva mostrato un po’ di malcontento per via del suo desiderio e necessità di vincere immediatamente vista l’età. Per questi motivi, Comolli starebbe seguendo da vicino sia profili esperti che giovani in rampa di lancio per sostituire, eventualmente, l’ex Torino. Bremer-Juve: la possibile cessione e i nomi per rimpiazzarlo.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

CALCIOMERCATO JUVE: mercato in FERMENTO

Video CALCIOMERCATO JUVE: mercato in FERMENTO ?

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato Juventus, Openda verso l’addio: Comolli valuta il prestito

Leggi anche: Calciomercato Juventus: 6 colpi a parametro zero in estate. Quali sono i nomi gratis nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissime

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Bremer e le parole che spaventano la Juve: Ho 29 anni, poco tempo e voglio vincere, gli scenari per il futuro; Calciomercato Juve, la shortlist di Comolli: il sogno di Spalletti e la doppia occasione Guardiola; Juve: senza Champions rischi di perdere Yildiz, Vlahovic e Bremer; Le parole di Bremer spaventano i tifosi della Juventus: cosa può succedere in estate, rinnovo o cessione?.

calciomercato juventus calciomercato juventus bremer inJuventus, dilemma sul futuro di Bremer: perché può rinnovare e perché può partire. Il nodo della clausola e tutti gli obiettivi in entrata per la difesaIl centrale brasiliano rimarrebbe volentieri con la garanzia di competere per vincere, la società valuta sull'opportunità di cederlo per regalare a Spalletti un giocatore con altre qualità ... calciomercato.com

calciomercato juventus calciomercato juventus bremer inPagina 1 | Calciomercato Juve, la shortlist di Comolli: il sogno di Spalletti e la doppia occasione GuardiolaBremer o non Bremer, il casting per il colpo in difesa prende forma: fondamentale la qualificazione in Champions League ... tuttosport.com

Esplora notizie e video correlati all’argomento.