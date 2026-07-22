Bremer al Galatasaray farebbe bene alla Juve? Ecco cosa perderebbe la squadra bianconera senza il brasiliano sul piano tattico e tecnico
Se Bremer dovesse trasferirsi al Galatasaray, la Juventus perderebbe un difensore centrale titolare. Sul piano tattico, la squadra avrebbe meno solidità nella linea difensiva e meno opzioni di copertura. Tecnicamente, il brasiliano è uno dei punti di riferimento nelle uscite dal basso e nelle chiusure decisive. La sua assenza potrebbe influenzare la stabilità difensiva e le manovre di impostazione della squadra.
di Luca Fiore Il Galatasaray ha bussato alla porta della Juventus per Bremer: in caso di cessione cosa perderebbe il club bianconero sul piano tattico e tecnico. Il calciomercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo con una trattativa a sorpresa. Il Galatasaray ha infatti messo nel mirino Gleison Bremer, puntando a rinforzare la propria difesa con uno dei centrali più prestazionali della Serie A. I turchi stanno intensificando i contatti e il difensore brasiliano valuta la proposta con attenzione, senza chiudere a priori la porta al trasferimento. Un’eventuale cessione del classe ’97 rappresenterebbe però un duro colpo per i bianconeri, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo tattico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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