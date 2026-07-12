La Juventus dovrebbe valutare di trattenere Douglas Luiz nella rosa, poiché il centrocampista brasiliano può migliorare le geometrie a centrocampo. La sua presenza potrebbe riempire le lacune emerse negli ultimi anni, portando maggiore equilibrio e organizzazione. La sua posizione, tra le linee, permette di distribuire il gioco e creare opportunità offensive. La sua permanenza potrebbe influire sulla qualità complessiva della manovra della squadra.

di Luca Fioretti Trattenere in rosa Douglas Luiz può rivelarsi una grande idea per la Juventus: il centrocampista può garantire le geometrie mancate negli ultimi anni. Il ritiro estivo rappresenta una straordinaria opportunità di riscatto per Douglas Luiz, pronto a dimostrare il proprio valore. Le qualità del ragazzo non sono mai state in discussione: la Juventus aveva fatto un investimento pesante nel 2024, convinta delle sue doti calcistiche. Tuttavia, le cose non sono andate come sperato, in parte a causa di una complessa situazione ambientale, culminata con l’esonero di Thiago Motta e l’arrivo in panchina di Igor Tudor, e in parte per una momentanea mancata alchimia con l’ambiente che ha poi portato alla cessione in prestito del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Perchè questa volta la Juve farebbe bene a trattenere in rosa Douglas Luiz: l’analisi sul centrocampista brasiliano

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