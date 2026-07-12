Perchè questa volta la Juve farebbe bene a trattenere in rosa Douglas Luiz | l’analisi sul centrocampista brasiliano

Da juventusnews24.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Juventus dovrebbe valutare di trattenere Douglas Luiz nella rosa, poiché il centrocampista brasiliano può migliorare le geometrie a centrocampo. La sua presenza potrebbe riempire le lacune emerse negli ultimi anni, portando maggiore equilibrio e organizzazione. La sua posizione, tra le linee, permette di distribuire il gioco e creare opportunità offensive. La sua permanenza potrebbe influire sulla qualità complessiva della manovra della squadra.

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di Luca Fioretti Trattenere in rosa Douglas Luiz può rivelarsi una grande idea per la Juventus: il centrocampista può garantire le geometrie mancate negli ultimi anni. Il ritiro estivo rappresenta una straordinaria opportunità di riscatto per  Douglas Luiz, pronto a dimostrare il proprio valore. Le qualità del ragazzo non sono mai state in discussione: la  Juventus  aveva fatto un investimento pesante nel 2024, convinta delle sue doti calcistiche. Tuttavia, le cose non sono andate come sperato, in parte a causa di una complessa situazione ambientale, culminata con l’esonero di  Thiago Motta  e l’arrivo in panchina di  Igor Tudor, e in parte per una momentanea mancata alchimia con l’ambiente che ha poi portato alla cessione in prestito del calciatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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