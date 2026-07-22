Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Bagnolo Cremasco per aver aggredito ripetutamente la madre e minacciato di morte, comportamenti che duravano da anni. Le violenze erano accompagnate da richieste continue di denaro per acquistare droga. L’arresto è stato eseguito lunedì sera dai carabinieri, che hanno portato a termine l’operazione. La donna ha subito le aggressioni nel tempo, mentre l’uomo è stato accompagnato in caserma.

Bagnolo Cremasco (Cremona), 22 luglio 2026 – Botte alla madre e continue richieste di denaro per comprare droga. Lunedì sera i carabinieri della stazione di Bagnolo Cremasco hanno eseguito nei confronti di un 31enne un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Cremona perché ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Il provvedimento è arrivato al termine di un’attività di indagine svolta dai carabinieri di Bagnolo Cremasco a seguito della denuncia presentata pochi giorni fa dalla madre del 31enne che aveva riferito di continue condotte aggressive e violente, di minacce di morte,... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Botte e minacce di morte alla madre andavano avanti da anni: 31enne arrestato a Bagnolo Cremasco

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