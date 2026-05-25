rivolge spietate minacce alla madre a castegnero nanto 27enne arrestato dopo tre anni di violenze

Un cittadino ucraino di 27 anni è stato arrestato a Castegnero-Nanto dopo aver minacciato ripetutamente e maltrattato la madre convivente. Le violenze sono durate circa tre anni e hanno incluso anche episodi di estorsione. Le autorità hanno proceduto all’arresto in seguito alle denunce presentate dalla donna. L’uomo si trova ora in custodia e l’indagine prosegue per accertare altri eventuali reati.

Eseguito a Castegnero-Nanto (Vicenza) un arresto per maltrattamenti in famiglia, estorsione e tentata estorsione. Un cittadino ucraino di 27 anni è stato fermato in flagranza di reato dopo aver minacciato la madre convivente, una connazionale di 48 anni, per ottenere denaro destinato all’acquisto di alcolici e sostanze stupefacenti. L’intervento dei Carabinieri e la segnalazione Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella prima serata del 18 maggio nel comune di Castegnero-Nanto. I militari sono intervenuti tempestivamente presso un’abitazione privata, dopo aver ricevuto una richiesta di aiuto da parte del compagno della vittima. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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