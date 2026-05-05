Valmontone botte e minacce di morte ai genitori 28enne arrestato

A Valmontone, un uomo di 28 anni è stato arrestato dopo aver aggredito i genitori con calci e pugni, minacciandoli di morte. La vicenda si è protratta per diversi anni, durante i quali la coppia ha subito violenze fisiche e vessazioni psicologiche, rimanendo isolata. La denuncia presentata dai genitori ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno messo fine alla situazione di paura.

Un incubo durato anni, fatto di violenze fisiche, vessazioni psicologiche e isolamento, interrotto grazie al coraggio della denuncia e al tempestivo intervento dell'Arma. I Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno arrestato in flagranza differita un 28enne del posto, gravemente indiziato.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Valmontone. Anni di terrore in casa. 28enne da tempo prendeva a calci e pugni i genitori 60enni. Arrestato dai CarabinieriCronache Cittadine VALMONTONE – I militari della Stazione Carabinieri di Valmontone hanno arrestato in flagranza differita un ventottenne del luogo,... Scatena l’inferno in famiglia . Botte e minacce ai genitori anzianiPer anni, secondo gli inquirenti, avrebbe trasformato la vita dei suoi genitori in un incubo fatto di urla, minacce, richieste di soldi e momenti di... Contenuti utili per approfondire VALMONTONE – Botte e minacce, i genitori fanno arrestare il figlio dipendente da sostanzeSpintoni, calci e pugni, mobili distrutti. Andava avanti così da almeno 5 anni il dramma familiare di una coppia di Valmontone, vittima di maltrattamenti da parte del figlio dipendente da sostanze. Al ... tiburno.tv Vi ammazzo tutti e due, padre e madre picchiati e minacciati per anni dal figlio violentoVi ammazzo tutti e due. Minacce ma anche violenze, con un padre ed una madre picchiati e vessati dal loro figlio. Un incubo, che andava avanti da almeno cinque anni. Dopo l'ennesima escalation i due ... romatoday.it