Un ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso mentre tornava a casa in monopattino. L’incidente è avvenuto in una strada della provincia, causando la morte sul colpo. La vittima viveva a Stradella. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo stava percorrendo la carreggiata quando è stato investito da un veicolo non ancora identificato. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma per lui non c’è stato nulla da fare. La polizia sta indagando sulle cause.

La vittima è Mohamed Ahmed Kolif Salah, residente a Stradella. Una serata come tante, il ritorno verso casa e poi l’impatto che non gli ha lasciato scampo. Si chiamava Mohamed Ahmed Kolif Salah, aveva appena 16 anni ed è morto nella notte tra martedì e mercoledì dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva in monopattino la strada statale Padana Inferiore, nel territorio di Bosnasco, in Oltrepò Pavese. La Procura attende ora gli accertamenti dei carabinieri per chiarire ogni dettaglio di una tragedia che ha sconvolto la comunità. Stava tornando a casa quando è stato investito. Secondo quanto ricostruito finora, il ragazzo stava facendo ritorno a Stradella, dove viveva con la famiglia, quando è stato travolto da una Fiat Panda condotta da un pensionato di 73 anni, residente a Bosnasco. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Bosnasco, 16enne travolto e ucciso mentre torna a casa in monopattino: cosa emerge sulla tragedia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Bosnasco, 16enne in monopattino travolto e ucciso sulla Padana InferioreUn ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso mentre si trovava su un monopattino sulla Padana Inferiore.

Pavia, 16enne in monopattino travolto e ucciso da un'auto nella notte sulla statale a Bosnasco. Era senza luce e senza cascoUn ragazzo di 16 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre viaggiava su un monopattino elettrico sulla statale a Bosnasco, in località...

Temi più discussi: Caso Roggero, il precedente a Milano di Eros Di Ronza, ucciso per aver rubato dei gratta e vinci. In primo grado, due baristi condannati a 17 anni di reclusione; Milano, primo appuntamento fissato via social: lui ha 22 anni e lei 16. L'incontro al parco, poi la violenza; Milano, due donne sequestrate in auto da un rapinatore: botte e minacce con la pistola, l'incubo di due amiche a Bresso; Può un robot emozionarsi. Una conversazione che si animerà giovedì 23 luglio in piazzetta Bagnasco con Antonio Chella.

16enne muore #travolto da un'auto mentre era in #monopattino lungo una strada in zona Cardazzo a Bosnasco, nel Pavese, intorno alla mezzanotte. Il giovane non aveva il casco e procedeva senza luci; l'auto, guidata da un 73enne, viaggiava nella stessa x.com

Bosnasco, 16enne in monopattino travolto e ucciso sulla Padana InferioreTragico incidente verso mezzanotte in località Cardazzo lungo la Statale: i sanitari hanno cercato di rianimare a lungo il ragazzo, ma non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri ... msn.com

Travolto da un’auto mentre è sul monopattino, morto 16enne nel Pavese: era senza casco e luceA Cardazzo, una frazione di Bosnasco, in provincia di Pavia, un ragazzo di sedici anni è stato travolto da un'auto ... fanpage.it