Borja Valero | Firenze è casa mia Il mio vicesindaco? Ecco chi sarebbe

Borja Valero ha dichiarato di considerare Firenze come casa sua. Durante un'intervista al Corriere Fiorentino, ha anche parlato della sua esperienza in Spagna e della Fiorentina, partecipando al ViolaTalk Summer Festival. In un altro passaggio, ha ricordato di aver seguito la finale di una competizione internazionale da casa. La conversazione ha toccato vari aspetti della sua vita personale e professionale, senza ulteriori dettagli su eventuali ruoli pubblici o incarichi politici.

Borja Valero ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino. L'ex centrocampista ha parlato della sua Spagna, e della Fiorentina al ViolaTalk Summer Festival: "La finale l'ho vista a casa. Per le gare importanti preferisco così, guardarla con le persone che amo. Abbiamo festeggiato con gli amici, e con la famiglia. Il comportamento dell'Argentina non è stato il massimo, ma era anche un po' comprensibile, sei alla finale Mondiale, e ti sta scappando via." Il momento più bello: "Ne ho vissuti diversi a Firenze, ma scelgo il 4-2 alla Juventus. Un momento che nessuno dimenticherà. L'ultima stagione l'ho vissuta male, come tutti i tifosi. 🔗 Leggi su Violanews.com

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