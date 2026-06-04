L’ex centrocampista ha raccontato che, al Real Madrid, la selezione finale a fine stagione era estremamente dura, paragonandola a un “X Factor”. Ha aggiunto di aver vissuto ogni anno un’ansia crescente per questa fase. Riguardo a un allenatore, ha detto che la sua esperienza con lui è stata intensa, senza entrare nei dettagli. Ha anche condiviso che l’ambiente madridista richiedeva grande resistenza mentale e che la pressione aumentava con il passare del tempo.

Dalla periferia di Madrid a Firenze, dove è diventato “sindaco” per acclamazione della gente. Dalla cantera del Real al Centro Storico Lebowski, la squadra di Promozione dove ha chiuso la carriera. Borja Valero, ex centrocampista intelligente e dai piedi dolci, è cresciuto col pallone come unico compagno di giochi e i racconti di nonno Paulino, combattente per la Repubblica in epoca franchista, catturato e torturato. "Abitavo fuori da tutto, non avevo vicini della mia età e passavo il tempo correndo dietro al pallone. A 6 anni il maestro di educazione fisica chiamò mia madre e le disse: “Suo figlio ha talento”. Così mi portarono alla scuola calcio di mio zio, la Torrejon Athletic". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Borja Valero: "Al Real era come a X Factor, ogni anno avevo l'ansia. E su Conte..."

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