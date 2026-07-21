L’ex calciatore viola Borja Valero ha espresso grande gioia per la vittoria della Spagna ai Mondiali, durante il Viola Summer Talk al Light di Campo di Marte. Valero ha descritto il momento come “magico” e ha ricordato l’emozione provata domenica scorsa. L’evento si è tenuto lunedì sera e ha visto l’intervento dell’ex calciatore, che ha anche parlato della passione per Firenze e dei 100 anni della Fiorentina.

«Che momento magico». S’illumina di gioia l’ex calciatore viola Borja Valero, intervenuto lunedì sera al Viola Summer Talk al Light di Campo di Marte, quando ricorda l’emozione provata domenica per la vittoria del Mondiale della sua Spagna. «Dopo tantissimi anni che abbiamo fatto le cose bene, dopo sedici anni dal primo Mondiale, credo che questa volta ce la siamo goduta di più, una squadra giovane ma una squadra con le lettere maiuscole». Borja ha visto la partita a casa sua, con amici e famiglia, nella sua casa sulle colline vicino a Bellosguardo. Quanto alla reazione di rabbia dell’Argentina nel finale, prova a ridimensionare e dice: «Vedersi scappare via la finale del Mondiale può far succedere queste cose, ma son cose normali». 🔗 Leggi su Video.corrierefiorentino.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Video.corrierefiorentino.corriere.it - L'amore per Firenze, l'orgoglio per la Spagna campione del mondo: Borja Valero e i 100 anni della Fiorentina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Vent’anni fa Italia campione del mondo a Berlino. Decisivo il rigore di Fabio Grosso, nuovo allenatore della FiorentinaIl 9 luglio 2006, l’Italia vinse il Mondiale a Berlino grazie a un rigore di Fabio Grosso.

Borja Valero: "Al Real era come a X Factor, ogni anno avevo l'ansia. E su Conte..."L’ex centrocampista ha raccontato che, al Real Madrid, la selezione finale a fine stagione era estremamente dura, paragonandola a un “X Factor”.