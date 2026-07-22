I lavori al Teatro Borgatti proseguono senza rallentamenti, secondo il cronoprogramma stabilito. Tuttavia, la data precisa della riapertura non è ancora stata comunicata e si prevede di svelarla a settembre. Fino ad allora, bisognerà attendere ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Il cronoprogramma dei lavori continua a essere rispettato, ma per conoscere la data della riapertura del Teatro Borgatti bisognerà attendere ancora qualche mese. Nel frattempo l’amministrazione comunale guarda già oltre la fine del cantiere: oltre al completamento della ricostruzione, è infatti al lavoro su una campagna di comunicazione e coinvolgimento della città per reperire le risorse necessarie a completare gli allestimenti e le dotazioni tecnologiche del teatro. "L’azienda ha concluso tutte le opere, stanno lavorando all’interno e sono iniziati i lavori sugli impianti, e da mesi sono all’interno anche i restauratori – dice il sindaco Edoardo Accorsi –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Borgatti, i lavori procedono spediti. Una data? A settembre la sapremo"

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