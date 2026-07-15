Il cancelliere tedesco ha espresso fiducia nel riuscire a bloccare l'avanzata dell'estrema destra alle elezioni regionali di settembre nell’est della Germania. La vittoria dell’AfD in questa regione potrebbe mettere a rischio la stabilità del governo. La consultazione si svolgerà tra pochi mesi e rappresenta un momento decisivo per le forze politiche in campo.

Berli, 15 lug. (askanews) - Il cancelliere tedesco Friedrich Merz si è detto "fiducioso" di poter impedire all'estrema destra AfD di ottenere la maggioranza alle elezioni regionali nell'Est della Germania in programma a settembre, test ritenuto cruciale per la tenuta del suo governo. Il leader conservatore ha spiegato inoltre di non essere contrario all'acquisizione, da parte di case automobilistiche cinesi, di stabilimenti tedeschi in difficoltà, avvertendo tuttavia che ciò non può rappresentare una soluzione a lungo termine per i problemi del settore. "Le campagne elettorali sono appena iniziate. Sono e resto fiducioso che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Germania, Merz fiducioso: "Sapremo fermare AfD a regionali settembre"

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