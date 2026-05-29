I lavori per una nuova legge sul Cinema e Audiovisivo procedono lentamente e non sono ancora conclusi. Il settore si trova in una fase di stallo, con attività legislative che si sviluppano con tempi molto lunghi. La situazione riflette una crisi di stabilità e di sviluppo per il comparto, che da tempo attende interventi normativi. Non sono stati annunciati termini definitivi per l’approvazione della legge, né indicazioni su eventuali modifiche in corso.

Il settore cinema e audiovisivo continua a soffrire una crisi di “stagnazione” che si protrae da oltre un anno e mezzo, anche a seguito del famoso “scandalo Kaufmann” (il presunto omicida di Villa Pamphilj, uomo dalle plurime personalità, e finanche pseudo-regista), la brutta vicenda che nel giugno 2025 ha aperto la stura alle nuove polemiche sulla (mala) gestione dei sostegni pubblici. La riforma avviata dalla Sottosegretaria leghista Lucia Borgonzon i s’è sviluppata in modo contorto, contraddittorio e certamente lento, ed il “sistema” non è granché cambiato: basti osservare come il “piano di riparto” dei 606 milioni di euro di sostegno pubblico al settore per l’anno 2026 continua ad essere assorbito per oltre i due terzi dal sempre più controverso “credito d’imposta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Una nuova legge per Cinema e Audiovisivo entro l’estate? I lavori procedono molto lentamente

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