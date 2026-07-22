Quest’estate, la Casa Fiorita di Piandelagotti ha registrato un aumento di visitatori, confermando il suo titolo di ‘la casa più fiorita d’Italia’ assegnato lo scorso anno da un marchio nazionale. La presenza di migliaia di persone ha reso questa località una meta molto frequentata, con un flusso di turisti che si mantiene elevato anche durante la stagione estiva. La struttura continua a essere tra le attrazioni più visitate in regione.

Sempre più visitatori alla Casa Fiorita di Piandelagotti che anche questa estate continua ad attirare migliaia di passanti, rendendo onore al titolo di ‘La casa più fiorita d’Italia’ assegnatole lo scorso anno dal marchio nazionale Comune Fiorito. Un giusto riconoscimento ad Elena e Claudio Caselli che da alcuni anni rendono indimenticabile la vista della loro abitazione adornata da un milione di fiori, rendendo ancor più attrattivo tutto il paese di Piandelagotti. E quest’anno sta destando ulteriore interesse un esperimento svoltosi di recente nel parco fiorito: collegando un dispositivo musicale ad una pianta di ortensie bianche, si vedono i fiori ondeggiare ‘a suon di musica’, avvalorando la tesi della sensibilità delle piante a stimoli esterni (video su https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Boom di turisti in visita alla ’casa fiorita’

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