Alghero il piano per la casa | stop al boom di case per turisti

In città si sta discutendo un nuovo piano urbanistico che prevede restrizioni sul numero di case destinate al turismo e misure per regolare la perequazione urbanistica. L'obiettivo è contenere il boom di immobili destinati agli affitti turistici e stabilire nuovi vincoli per le future costruzioni. Queste modifiche potrebbero influenzare i prezzi degli affitti e il mercato immobiliare locale, ma al momento non sono stati ancora definiti i dettagli specifici.

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