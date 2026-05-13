Alghero il piano per la casa | stop al boom di case per turisti

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In città si sta discutendo un nuovo piano urbanistico che prevede restrizioni sul numero di case destinate al turismo e misure per regolare la perequazione urbanistica. L'obiettivo è contenere il boom di immobili destinati agli affitti turistici e stabilire nuovi vincoli per le future costruzioni. Queste modifiche potrebbero influenzare i prezzi degli affitti e il mercato immobiliare locale, ma al momento non sono stati ancora definiti i dettagli specifici.

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? Punti chiave Come influenzerà la perequazione urbanistica i prezzi degli affitti ad Alghero?. Quali nuovi vincoli limiteranno la costruzione di case per turisti?. Perché il piano punta a favorire l'edilizia convenzionata nel centro?. Come potrà la città proteggere i residenti dai flussi stagionali?.? In Breve Su 30mila alloggi totali, 10mila sono destinati a usi non residenziali.. L'assessore Corbia propone la perequazione urbanistica per bilanciare investimenti e collettività.. Il piano punta sull'edilizia convenzionata per favorire alloggi accessibili ai residenti.. La strategia mira a proteggere i 40mila abitanti dai flussi turistici stagionali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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