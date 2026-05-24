Via degli Dei è boom di turisti | Maxi indotto per il Mugello

La Via degli Dei registra un aumento di visitatori, con molti escursionisti che percorrono il percorso tra Bologna e Firenze. Il tracciato attraversa l’Appennino e il Mugello, attirando un numero crescente di camminatori anche in questi giorni. Il flusso di turisti genera un notevole indotto economico nella zona del Mugello, con attività legate all’accoglienza e al settore turistico che segnalano un incremento delle richieste.

Sono tanti, anche in questi giorni, gli escursionisti in cammino sulla Via degli Dei. Un percorso che unisce Bologna a Firenze e attraversa l’Appennino e il Mugello. Una risorsa turistica, che negli ultimi anni, ha significato molto per i paesi attraversati. Lo conferma Daniele Farnetani, titolare del Camping Il Sergente, a Monte di Fo’, nel comune di Barberino, lungo la strada della Futa: "La Via degli Dei – dice - è divenuta un’opportunità turistica straordinaria. Perché permette di allungare la stagione sia nel periodo primaverile che autunnale. Prima i turisti arrivavano a giugno, ora la stagione inizia a marzo e finisce a ottobre.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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