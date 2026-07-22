Venezia ospita la XV edizione del premio dedicato al cinema tratto da libri, con la presenza di Luciana Castellina come presidente onoraria. La manifestazione celebra quindici anni di Bookciak, Azione! e introduce “L’Istante Bookciak”. Durante l’evento, si ricorda Giorgio Gosetti e si svolge la seconda edizione del Premio Collaterale, assegnato al miglior film tratto da un’opera letteraria.

Venezia celebra il cinema ispirato ai libri con la XV edizione del premio ideato da Gabriella Gallozzi. Al centro il dialogo tra generazioni, il ricordo di Giorgio Gosetti e la seconda edizione del Premio Collaterale Bookciak dedicato al miglior film tratto da un’opera letteraria. Bookciak, Azione! raggiunge il prestigioso traguardo della quindicesima edizione e torna protagonista alle Giornate degli Autori nell’ambito della 83ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’appuntamento è fissato per l’11 e il 12 settembre al Lido, con un programma che guarda al futuro del rapporto tra cinema e letteratura senza dimenticare la memoria e il valore dello scambio tra generazioni. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Bookciak, Azione! festeggia 15 anni alle Giornate degli Autori: Luciana Castellina presidente onoraria e nasce “L’Istante Bookciak”

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