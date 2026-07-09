Il concorso cineletterario Bookciak, Azione! festeggia 15 anni di attività. La XV edizione vede come presidente onoraria Luciana Castellina. L’evento, ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, combina cinema e letteratura nel suo progetto.

Quindici anni di cinema, letteratura e impegno culturale. Bookciak, Azione!, il concorso cineletterario ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, festeggia nel 2026 un importante anniversario con una XV edizione dedicata allo scambio tra generazioni, confermandosi uno degli appuntamenti più originali della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’evento si svolgerà l’11 e il 12 settembre, come tradizione in chiusura delle Giornate degli Autori, nel segno e nel ricordo di Giorgio Gosetti, in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) e con Rai Cultura come media partner. Luciana Castellina presidente onoraria. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Bookciak, Azione! celebra 15 anni tra cinema e letteratura: Luciana Castellina presidente onoraria della XV edizione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luciana Castellina presidente onoraria di Bookciak, Azione! 15 anni di cinema, letteratura e scambio tra generazioniLuciana Castellina è stata nominata presidente onoraria di Bookciak, Azione!, un concorso che celebra 15 anni di attività nel settore del cinema e...

Correre a Castellina, foto e classifica della 22esima edizioneSabato 13 giugno si è corsa la 22esima edizione di una gara podistica a Castellina Marittima, in provincia di Pisa.

Argomenti più discussi: Bookciak, Azione! celebra 15 anni tra cinema e letteratura: Luciana Castellina presidente onoraria della XV edizione; Luciana Castellina presidente onoraria di Bookciak Azione! 15 anni di cinema letteratura e scambio tra generazioni; Umbria Film Festival 2026 celebra 30 anni di cinema: a Montone cinque giorni di proiezioni gratuite e grandi omaggi.

BOOKCIAK, AZIONE! 15 anni tra Cinema, letteratura e scambio tra generazioniLUCIANA CASTELLINA Presidente Onoraria 2026 e COSTANZA QUATRIGLIO alla testa di una giuria tutta al femminile che attraversa un secolo di storia ... liquidarte.it