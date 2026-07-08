Luciana Castellina è stata nominata presidente onoraria di Bookciak, Azione!, un concorso che celebra 15 anni di attività nel settore del cinema e della letteratura. La manifestazione si concentra sull’interazione tra generazioni attraverso eventi e progetti dedicati. La nomina è stata annunciata in occasione delle celebrazioni per il quindicesimo anniversario del concorso. Non sono stati forniti dettagli sui criteri di nomina o sulle modalità di partecipazione.

Il concorso cineletterario giunge quest’anno alla XV edizione che si svolgerà, nel ricordo di Giorgio Gosetti, come evento in chiusura delle Giornate degli Autori al Lido di Venezia, in collaborazione con Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici e RaiCultura media partner. “Simone de Beauvoir diceva che ci vuole una vita per capire cosa significa essere donne. Io ho quasi cent’anni e ancora non l’ho capito”. È Luciana Castellina, intellettuale, scrittrice, europarlamentare e punto di riferimento di battaglie politiche e culturali, la presidente onoraria di Bookciak, Azione! 2026. Il concorso cineletterario ideato e diretto da... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Luciana Castellina presidente onoraria di Bookciak, Azione! 15 anni di cinema, letteratura e scambio tra generazioni

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